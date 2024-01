Il Trofeo Guidelli cresce e apre al femminile

di Andrea Lorentini

AREZZO

Al via il conto alla rovescia verso la trentanovesima edizione del trofeo nazionale di pallacanestro "Guido Guidelli". L’appuntamento è fissato da giovedì 25 a sabato 27 aprile quando la Scuola Basket Arezzo tornerà a ospitare una delle manifestazioni tra le più longeve del panorama tricolore che, diffusa tra sette palazzetti tra la città e la provincia, riunirà centinaia di giovani cestisti da ogni zona d’Italia. La macchina organizzativa è, dunque, già al lavoro che perchè sono previste alcune novità molto interessanti e per certi versi epocali. La più grande sarà rappresentata dall’introduzione della pallacanestro femminile che vivrà il suo esordio assoluto al torneo con le categorie Under13 e Under14 dove militano le ragazze nate tra il 2010 e il 2013, andando ad affiancarsi alle tradizionali categorie maschili dell’Under13 e dell’Under14 che identificano il "Guido Guidelli" da quasi quattro decenni. La scelta della Sba è stata di sostenere la forte, recente, crescita del proprio settore femminile.

La società aretina fa attualmente affidamento su circa sessanta bambine e ragazze che sono divise nelle diverse categorie dal minibasket Nova Verta all’Under 17 e trova la propria squadra di punta nell’Under 13 che, al primo anno nel campionato regionale toscano, occupa il terzo posto con cinque vittorie in otto partite. La duplice volontà è, dunque, di dare ulteriore slancio e visibilità alla pallacanestro femminile in città e di offrire alle atlete della Sba la possibilità di disputare un torneo di spessore nazionale sul parquet casalingo.

L’evento sarà anche un’occasione di incontro, amicizia e valorizzazione dei singoli partecipanti e, in quest’ottica, tra i momenti più attesi rientrerà la tradizionale serata di gala di venerdì 26 aprile quando, al palasport Estra "Mario d’Agata", verranno premiati e applauditi tutti gli atleti e le atlete scesi in campo. "Per questa edizione - spiega Mauro Castelli, presidente della Scuola Basket Arezzo, - abbiamo scelto di far vivere le emozioni del "Guido Guidelli" anche alle squadre femminili Under 13 e Under 14, introducendo una storica novità per il torneo e per la città di Arezzo". Un evento che di fatto è entrato tra i movimenti legati al turismo sportivo che popolerà la città nella prossima primavera.