Il valdarnese Emanuele Taranghelli alle finali nazionali ASI di rental karting outdoor

Arezzo, 26 settembre 2025 – Ci sarà anche un valdarnese tra i protagonisti delle finali nazionali ASI di rental karting outdoor, in programma il 4 e 5 ottobre a Jesolo. Si tratta di Emanuele Taranghelli, che difenderà i colori della Toscana in una delle manifestazioni più attese del settore. Il rental karting outdoor è una forma di karting competitivo e accessibile, adatta a chi non vuole investire nelle spese dell’agonismo tradizionale, ma desidera comunque gareggiare in modo serio e regolamentato. La kermesse vedrà la partecipazione di oltre 300 piloti provenienti da tutta Italia, pronti a sfidarsi in una due giorni di gare ad alta adrenalina per conquistare i titoli nazionali nelle quattro categorie previste dal regolamento.

L’evento rappresenta l’atto conclusivo di una stagione intensa e combattuta, durante la quale i kartisti si sono messi alla prova nei rispettivi campionati regionali. Proprio nel campionato toscano 2024, valido come qualificazione per le finali, Taranghelli si è distinto tra i numerosi piloti arrivati da tutte le province della regione, conquistando un piazzamento di prestigio che lo ha reso il primo valdarnese nella classifica finale. Un risultato importante, che gli consente adesso di misurarsi sul palcoscenico nazionale in una competizione che ogni anno richiama appassionati, addetti ai lavori e semplici curiosi, confermando il rental karting outdoor come disciplina in continua crescita nel panorama sportivo italiano.