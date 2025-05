Il valdarnese Vito Picardi protagonista alle qualificazioni per il campionato italiano di Body Building

Arezzo, 20 maggio 2025 – Debutto da incorniciare per Vito Picardi, che nell'ultima fine settimana ha partecipato per la prima volta alle qualificazioni del Campionato Italiano di Body Building organizzato dalla Wabba International, conquistando risultati di assoluto rilievo. Vito Picardi, che si allena nella palestra Harmony di San Giovanni Valdarno, ha ottenuto il primo posto assoluto nella categoria Beginning riservata agli atleti esordienti e si è classificato secondo nella categoria Body Building Tall, che raccoglie i concorrenti di altezza superiore alla media. Un doppio podio che testimonia il talento e la preparazione dell'atleta, vero e proprio appassionato e deciso a farsi strada nel panorama nazionale del body building. I risultati conseguiti rappresentano per lui un importante traguardo, ma anche, perché no, un punto di partenza per la sua carriera.