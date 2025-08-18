Il ‘Valenti’ prepara il suo giorno più lungo. Oggi si giocano le finali di ogni categoria

Ci siamo. Stasera la ventesima edizione di questo Memorial Matteo Valenti raggiungerà la sua apoteosi con la giornata delle finali, intanto però il programma va avanti serratamente e non privo di sorprese. A partire dell’eliminazione dei campioni in carica dell’Fc Dado sconfitti ai calci di rigore dal Brambilla’s Gladiators, dopo l’1-1 dei regolamentari. A segno Pugliese per i campioni in carica e Comelli per il Brambilla’s Gladiators vincotore di 4 delle ultime 6 edizioni. Bene l’Immobiliare Elite che regola, con la tripletta di Frosina, 3-0 la Modoglass. Vince anche la Clinica IPhone BobQ 3-2 contro la Sos Cafoni. Santini, Petracci e Minichino rendono vani i centri di Luchini e Chelli.

Nella Under 18 è 6-2 dello Nhc Team sullo Scarsenal (Diez 3, Diridoni, Fruzzetti, Lombardi/Giannecchini, Bianchi). Largo anche il 5-0 del Lupo di Mare sulla Cabeza Loca (Federigi 4, Del Bianco), mentre l’Fc Lido Pro supera ai rigori il Sos Cafoni, dopo il 2-2 dei regolamentari (Ghilarducci 2/Franceschini, Peluchini). Infine lo Scarsenal batte 4-3 la Croce Verde Viareggio (Ghilarducci 2,Francesconi 2/Vivoli, Righi, Falorni).

Nella Under 16 l’ Fc Vari supera la Maincas Fc ai rigori, dopo l’1-1 dei regolamentari (Oggiano/Frosina) mentre l’Hotel Tahiti/La Ghenga batte 4-2 il Blancos (Santini 2, Barsotti, Ramacciotti/Paci, Giordano). Infine nella Under 14 il Sos Cafoni liquida 9-1 il Pescara Manzia (Cariotti 3, Serena 2, Angeli, Ferri, Bagatti, Guidetti/Domenici). Convincente vittoria anche per il Caboto Fc 9-4 sulla Croce Verde Viareggio (Farolfi 4, Consani 3, Benassi, Capecchi/Brozzi, Tomei, Santoro, Fambrini). Caboto Fc che prima aveva superato, ai rigori e dopo il 4-4 dei regolamentari il Pescara Manzia (Bonuccelli 2, Farolfi, Consani/Bergogli, Marchetti, Salvati, Palmerini).

Come detto stasera è tempo di finali. Nella Open la vincitrice uscirà tra Immobiliare Elite, Brambilla’s Gladiators, Hotel Bella Riviera e Clinica IPhone BobQ. Nella Under 18 tra Lupo di Mare, Scarsenal, Nhc Team e Fc Lido Pro; nella Under 16 tra Hotel Tahiti/La Ghenga e una tra Fc Vari e Blancos. Infine nella Under 14 tra Sos Cafoni e una tra Caboto (trascinata a suon di gol da Farolfi, autore di una tripletta nella gara vinta 5-4 contro lo Star Hair) e Pescara Manzia.

Sergio Iacopetti