Il Valorugby si assicura l’argentino Conrado Roura, 29 anni, flanker reduce da due stagioni ai Rangers Vicenza. E intanto patron Grassi ingaggia un altro big

Si chiude il mercato in entrata del Valorugby Emilia. I Diavoli hanno ingaggiato Conrado Roura, 29 anni, flanker originario di Rio Grande (Argentina) reduce da due stagioni con i Rangers Vicenza, squadra che affronterà domani al Mirabello per la seconda giornata di Serie A Elite (kick off alle 15,30). Cresciuto nel Palermo Bajo Club, Roura ha conquistato con l’Argentina la medaglia di bronzo alla World Cup Under 20 in Francia nel 2016. Ha partecipato anche alla World Cup Seven 2018. Successivamente ha giocato nella Super Liga Americana con i Dogos XV, la prima selezione di Cordoba e nella stagione 2021 con l’Atletico Penarol Rugby ottenendo il secondo posto assoluto. Prima del suo arrivo in Europa, ha militato due stagioni nei Dallas Jackals, club della Major League degli Stati Uniti.

"Ho scelto il Valorugby perché è una squadra con tanto potenziale - dichiara Roura - Lo staff tecnico lavora duro e la squadra ha tanta fame di vincere, l’obiettivo per scaramanzia non lo dico, ma nella testa di tutti c’è l’idea di lottare per qualcosa di importante. Sabato sarà emozionante giocare contro i miei ex compagni. A Vicenza ho vissuto due anni molto belli e non vedo l’ora di salutare e riabbracciare Panunzi, Vunisa e Facundo-Avilo con cui ho uno splendido rapporto. Siamo amici, ma per la prima volta saremo avversari sul campo. Dal punto di vista tecnico mi ritengo un ball carrier, mi piace cercare gli spazi giusti per sviluppare il gioco anche sfruttando la mia fisicità. Il mio idolo rugbistico è Richie McCaw. Nel tempo libero sto con la mia compagna oppure mi diverto con i videogames".