Il Viareggio batte ancora il Pisa. Trionfo in finale di Coppa U20

La Coppa Italia Under 20 alzata al cielo di San Benedetto del Tronto dal Viareggio Beach Soccer è il manifesto di chi continua a lottare anche quando sembra ormai condannato alla sconfitta e poi alla fine vince, grazie ad una stupefacente rimonta. Anzi, due. Come venerdì in semifinale contro la Lazio, anche nella finalissima di sabato contro il Pisa (già battuti 2 volte su 2 anche dalla prima squadra quest’estate fra campionato e coppa) i giovani bianconeri trovano dentro di sé una straordinaria forza per ribaltare tutto: sotto 4-1 a 8 minuti dal termine, la VBS riduce progressivamente il divario fino ad azzerarlo e in extremis compie addirittura il sorpasso, aggiudicandosi il match per 5-4. Merito, soprattutto, di Tommaso Belluomini, autore di una tripletta poderosa all’indomani del penalty trasformato con cui ha spedito la sua squadra in finale, e di Matteo Santini, leader tecnico e carismatico della Farmaè Viareggio, capace di realizzare due reti di pregevoli fattura che portano a 7 il totale nella competizione. Non può essere che lui il miglior giocatore del torneo. Per la società bianconera è il 12° trofeo in totale, il 6° con l’Under 20 (che la Coppa Italia l’aveva già conquistata nel 2023, raggiungendo la finale nel 2024): dal 2021, la VBS ottiene almeno un titolo a stagione, a riprova della continuità, della programmazione e dell’organizzazione di un club che sui giovani ci crede tanto.

La cronaca. In vantaggio ci va il Pisa con Armadori nel primo tempo. Nella seconda frazione la VBS deve fare i conti con la sfortuna: Sapienza stampa la traversa, 5’ Santini un altro palo così come Belluomini. Di lì a breve Pisa raddoppia con Bindi che inganna Sargentini. Ma è nel terzo tempo che accade l’inverosimile: al 2’ i bianconeri accorciano con la rovesciata di Belluomini, vanificata però dall’immediato allungo del Pisa con la staffilata sulla seguente centrata di Mogavero. Al 4’ i nerazzurri si portano sul 4-1 con Mancini che approfitta di un errore difensivo avversario (Moretti in uscita si scontra con Bartoli) e deposita a porta sguarnita. Ma la VBS è ancora viva e a metà parziale riduce lo svantaggio con una rovesciata volante “alla Jeky Valenti“ di Santini. Lo stesso capitano viareggino colpisce ancora, un minuto più tardi. La Farmaè a quel punto ci crede eccome e al 10’ completa la rimonta sempre sull’asse Santini-Belluomini. Passano 11 secondi e Belluomini fa di nuovo centro. Il Pisa si riversa in avanti nel tentativo disperato di agguantare il pari e prolungare il match, ma la VBS resiste fino al termine e si prende la Coppa Italia 2025 che la consacra, una volta di più, nell’olimpo del beach soccer italiano!