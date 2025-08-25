Il Volley Prato si rafforza. Ecco Parenti e Cecchi

La stagione della pallavolo entrerà nel vivo tra poco più di un mese. Ma adesso è il momento di pianificare i prossimi passi e le società pratesi stanno preparandosi, agendo tanto sul mercato quanto sulla programmazione degli allenamenti. Ricominciando ad esempio dal Volley Prato, che sta ultimando la rosa da consegnare a coach Mirko Novelli in vista del prossimo campionato di Serie C maschile. Dopo aver confermato Lorenzo Alpini come regista titolare, il club ha annunciato due giovani pronti all’occorrenza a sostituirlo e a maturare esperienza. Il primo è l’ex-Sestese Giulio Parenti, reduce da un’annata in Serie D e messosi in luce durante gli scorsi playoff. Il secondo è invece Leonardo Cecchi, "gioiellino" dell’U15 capace di dare un contributo fondamentale per la conquista delle finali nazionali. Che, a dispetto della giovane età, proverà a ritagliarsi spazio anche tra i "grandi".

Per quel che riguarda invece il torneo, la banda Novelli affronterà a partire dal prossimo 5 ottobre Firenze Volley, Cortona Volley, Volley Fucecchio, Firenze Ovest e Pol. Remo Masi, Colle Volley, Folgore San Miniato, Invicta Volley Grosseto, Gs Vvf Tomei Livorno e Torretta Volley Livorno, Turris Pisa, Pallavolo Cascina e Migliarino Volley, con il sogno di disputare un campionato di vertice.

C’è fermento anche per quanto concerne la "pallavolo in rosa": domani, le ragazze dell’Ariete si ritroveranno agli ordini del tecnico Massimo Nuti per prepararsi al debutto in Serie B2 del prossimo ottobre. Il gruppo ripartirà da Grucka, Nesi, Furlan, Cecchi, Palandri e Mattei e Conticini. A loro si aggiungono i ritorni di Saletti e Fanelli, e gli innesti di Betti (nel ruolo di seconda regista) Guarducci (in attacco) e Cavallin come libero. L’Ariete Pallavolo Prato è stata inserita nel girone F ed il debutto è già stato fissato in trasferta per il prossimo 11 ottobre contro Rinascita Firenze.

Le pallavoliste pratesi debutteranno in casa il 18 ottobre successivo contro l’Ambra Cavallini, per poi affrontare San Giorgio Albenga (25 ottobre) Volleu Livorno (1 novembre) Albisola (8 novembre) Castelfiorentino (15 novembre) Seravezza (22 novembre) Baia del Marinaio (29 novembre) Chianti Volleu (7 dicembre) Normac Genova (13 dicembre) Florenzo FI (21 dicembre) Empoli (10 gennaio 2026) e Liberi e Forti (17 gennaio). Il girone di ritorno inizierà il 15 febbraio prossimo, in casa contro Rinascita, per chiudersi il 9 maggio successivo.