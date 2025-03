Il week end del rugby in Valdarno

Arezzo, 11 marzo 2025 – Giornata di grande divertimento e impegno per i piccoli atleti dell’Under 6 del Mammut alla Festa del Rugby di Montelupo Fiorentino che si è tenuta lo scorso week end. I bambini hanno dato il massimo in campo, mostrando entusiasmo e voglia di giocare, e alla fine sono usciti tutti con il sorriso. Un’esperienza che continua a farli crescere nel vero spirito del rugby. Giornata un po’ sotto tono per i ragazzi dell’Under 12, ma nonostante tutto hanno affrontato ogni squadra con determinazione e impegno. L’obiettivo resta quello di accumulare minutaggio e consolidare il gruppo, in vista dei prossimi tornei primaverili. Continua l'avventura per i tre ragazzi dell' U18 (Cristian Megli, Dromi Lapo e Iorio Felice) con la Prima squadra del Vasari Arezzo. Partita persa in trasferta 22-5 contro la solida squadra del Tirreno. Bravissima inveve Safira Mafulu Mnedez, che ha rappresentato il club con l'Under 14 nel progetto ARTE Femminile Toscana questa domenica al Torneo Seven di Sanremo.

Un viaggio impegnativo, ma che ha portato alla vittoria del torneo e tanta soddisfazione per tutte le ragazze coinvolte. Un’esperienza che conferma la crescita del rugby femminile. Week end di soddisfazione per il Rugby Valdarno. Bella vittoria al torneo di Sanremo, under 14, per Melissa Corsi e Sofia Rosi, con la selezione regionale toscana "Progetto Arte". La under 16 è caduta nel secondo tempo ai più strutturati avversari di Crete Senesi Rugby, per il punteggio finale 66-0. In azione anche i piccolini della under 6 a Lucca, con giochi e partite avvincenti, accogliendo in squadra un piccolo compagno del Florentia Rugby. Anche la under 12 in campo a Sesto; i risultati in campo non rispecchiano la reale prestazione dei Lupi, che hanno mostrato personalità e combattività, sia con giocate di squadra che con individualità.

Il rugby continua a crescere in Valdarno. È una disciplina che sta prendendo sempre più campo anche in questo angolo di Toscana, in particolare tra i giovani. Uno sport che insegna innanzitutto il rispetto per l’avversario, anche se è uno sport di contatto. Il Rugby Mammut e il Rugby Valdarno sono quindi due realtà che si stanno affacciando nel panorama sportivo valdarnese con grandi ambizioni e con la voglia di catturare l’interesse di un numero sempre maggiore di persone. E i ragazzi giocano e si divertono con sani valori.