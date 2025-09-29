Il week end del Rugby Mammut

Arezzo, 29 settembre 2025 – Un fine settimana ricco di sport e soddisfazioni per il Rugby Mammut, con giovani protagonisti e performance positive in tutte le categorie. Giovedì al campo si è svolto un allenamento congiunto che ha visto la partecipazione di circa 40 ragazzi Under 16, insieme ad alcuni Under 18, provenienti da Rugby Mammut, Vasari Arezzo e Crete Senesi. Sotto la guida del tecnico Beppe Sorrentino e dello staff, i giovani atleti hanno potuto lavorare sulla tecnica e sulla crescita sportiva, vivendo un momento di confronto e collaborazione tra società. La presenza numerosa di ragazzi è stata accolta con entusiasmo, a testimonianza della bontà del lavoro di squadra e della sinergia tra le società del territorio. Sabato è stato il giorno del debutto stagionale della Under 14 Mammut, in franchigia con Valdelsa e Crete Senesi. A Prato si è disputato un triangolare contro Vasari Arezzo e i padroni di casa del Gispi. In campo si è visto un gruppo unito e determinato: pareggio 14-14 con Vasari e vittoria 14-12 contro Gispi.

Prestazioni convincenti che hanno lasciato soddisfatti i tecnici, già proiettati sulle prossime sfide della stagione. Domenica mattina spazio al test match dell’Under 18: i giovani del Vasari Arezzo hanno affrontato la prima squadra aretina in un’amichevole di preparazione. L’incontro ha rappresentato non solo un’occasione per valutare i progressi dei ragazzi, ma anche un’opportunità per favorire l’inserimento graduale dei giovani nel campionato di Serie C, consolidando la collaborazione tra squadre locali. Per la sezione femminile, Carlotta Bartoli parteciperà all’edizione 2025 del Trofeo CONI, in programma a Lignano Sabbiadoro dal 28 settembre al 1° ottobre. L’evento, che si annuncia come il più partecipato di sempre, coinvolgerà 4.600 atleti e tecnici in 44 discipline, tra cui il rugby, confermando l’importanza e la crescita dello sport femminile a livello nazionale. Un fine settimana intenso e positivo, che conferma la crescita del movimento rugbistico nel Valdarno e la forza del lavoro di squadra, con giovani atleti pronti a dare il massimo nella stagione che sta per iniziare.