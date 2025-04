Il week end del Rugby Mammut

Arezzo, 29 aprile 2025 – Domenica scorsa i ragazzi Mammut hanno partecipato al Torneo Serboli di Arezzo con le categorie dei piccoli. Buone partite per le tutte le categorie hanno dimostrato la grande crescita di questa giovane società. Sono saliti sul podio per il terzo posto i piccoli dell' under 8. Una squadra giovanissima ma con grinta ed entusiasmo in crescita costante. Meritato anche il quarto posto dell' under 12 che dimostra che il duro lavoro paga sempre, mostrando un costante miglioramento. Sesto posto per l' under 10 che con grande grinta e qualità ha disputato con onore e impegno ogni partita. Tanto divertimento anche per i piccoli mammuttini dell' under 6 che hanno giocato con tanti amici di diverse squadre.