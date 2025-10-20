Il week end del Rugby Mammut

Arezzo, 20 ottobre 2025 – Si apre alla grande il weekend del Rugby Mammut con la squadra dell'Under 14, in collaborazione con Valdelsa e Crete Senesi, impegnata contro i Lions Amaranto di Livorno. Ottima partenza con una meta nei primi minuti, poi qualche incertezza ma il gruppo reagisce e allunga. Tanta grinta e tanto del lavoro visto in settimana. Continua la striscia positiva che compatta sempre più la squadra. Vittoria 52 - 12. Under 12 impegnata invece a Colle Val d'Elsa. In formazione ridotta ma con tanto entusiasmo, i piccoli Mammut hanno partecipato alla festa del rugby Under 12 ospiti del Rugby Valdelsa. Divertimento, sole e rugby in una giornata quasi estiva. [the_ad_group id="55"] Under 18 ad Arezzo Partita intensa per il Vasari con i Mammut in campo contro URF Firenze. Match equilibrato fino all’ultimo minuto, con qualche indecisione ma tanta determinazione. Vittoria sudata e meritata 22 - 19 Un successo che dà morale al gruppo e fiducia per i prossimi impegni.

Lo staff ha già messo a fuoco i punti su cui lavorare in settimana. Allenamento congiunto femminile invece a Rosignano Bellissimo pomeriggio di rugby con le ragazze del progetto ARTE Toscana U14, U16 e U18. Presenti anche i tecnici della Federazione, un segnale importante che dà fiducia e forza a questo progetto in continua crescita. Entusiaste e determinate le rugbyste Carlotta Bartoli, Carolina Isac e Viola Capaccioli, che hanno rappresentato la società valdarnese con orgoglio.