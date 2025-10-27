Il week end del Rugby Mammut

Arezzo, 27 ottobre 2025 – Fine settimana di grandi soddisfazioni per il Rugby Mammut che si è aperto venerdì con la premiazione come società dell'anno, dall'associazione veterani dello sport di Montevarchi. Un'incredibile emozione e soddisfazione per questa giovane società che sta lavorando con impegno e costanza per realizzare un grande sogno. Lo stesso impegno messo in campo dai giovani atleti che questo fine settimana hanno portato a casa meritate vittorie. L' U18 in collaborazione con Vasari Arezzo ha guadagnato una netta vittoria 51-12 contro Pistoia. Partita a senso unico per i nostri ragazzi.

Sotto una pioggia battente che ha reso il campo pesante e la gara ancora più dura,i Mammut U16 in franchigia con Vasari e Crete Senesi si sono scontrati con La Spezia, attualmente 3 nel girone C. Con ottimi lavori in mischia e touche i toscani hanno vinto 12-7. Grandi soddisfazioni anche per i piccoli U10 che in una splendida domenica alla festa del rugby ad Arezzo hanno giocato con grinta guadagnando tante mete. Un gruppo in crescita sempre più unito che inizia a mostrare i frutti del lavoro delle ultime settimane. Divertimento e tanta voglia di giocare messe in campo dai Mammuttini U8, che in una ventosa festa a Colle Valdelsa, hanno giocato anche partite "a colori". Mescolandosi con bambini di altre società hanno avuto modo di fare nuove amicizie e confrontarsi con altri piccoli giocatori.