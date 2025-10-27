Il week end del Rugby Valdarno

Arezzo, 27 ottobre 2025 – Sabato scorso la formazione Under 14 del Rugby Valdarno è scesa in campo per una partita combattuta, terminata 31 a 33 In casa. Nonostante la sconfitta in misura, la squadra ha dimostrato grande impegno e determinazione. Tuttavia, c'è ancora margine di miglioramento, segno che la strada intrapresa è quella giusta, ma richiede ancora lavoro e dedizione. I piccoli atleti dell'Under 8 hanno partecipato sabato alla Festa del Rugby organizzata a Scandicci, insieme a squadre provenienti da tutta la Toscana. È stata una giornata intensa in cui i bambini hanno potuto mettersi alla prova, facendo tesoro di insegnamenti preziosi per il loro futuro sportivo.

Domenica è stata la volta dell'Under 16, protagonista di una prestazione eccellente: la vittoria per 31 a 0 contro i Titani ha permesso alla squadra di accedere alla finale per il quinto e sesto posto del girone Toscano. Questo risultato garantisce anche la qualificazione al campionato interregionale, traguardo importante che premia il lavoro e la crescita del gruppo. Domenica, ad Arezzo, la formazione Under 10 ha vissuto una giornata ricca di soddisfazioni: tutte le partite disputate si sono concluse con una vittoria. Tuttavia, al di là dei risultati, il vero valore della giornata è stato il gioco espresso dai bambini, caratterizzato da grinta, numerosi placcaggi e un gioco di squadra concreto, fatto di passaggi alla mano, corse e grande determinazione.