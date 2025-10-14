Il week end del Rugby Valdarno e dei Mammut

Arezzo, 14 ottobre 2025 – Si è aperta sabato scorso la stagione dell'Under 8 del Rugby Mammut. Una splendida festa del rugby a Figline, dove i piccoli Mammut hanno mostrato grinta, divertimento e gioco di squadra, sorprendendo a tratti anche gli allenatori. Grande soddisfazione per lo staff per il lavoro visto sul campo e per lo spirito del gruppo. Domenica è stato il turno dell' Under 10 che ha debuttato con la prima festa del rugby in casa, al campo del Pestello Verde di Montevarchi. Ben 6 squadre in campo, tanta voglia di giocare e divertirsi con una bella cornice di pubblico. Il gruppo Mammut Under 10, quest'anno molto numeroso, fa ben sperare in una stagione piena di entusiasmo e crescita. Soddisfazione generale per l'ottima riuscita dell'evento. Sabato amaro per i ragazzi dell' U16 in campo per l'anticipo Vasari vs Granducato. Le due franchigie hanno mostrato un divario tecnico e fisico importante, che si è evidenziato nel risultato finale con oltre cento punti sul tabellone. Una lezione severa per i ragazzi del Mammut, che dimostra quanto l'impegno e la determinazione siano necessari in questa categoria. “Dobbiamo ripartire dalle cose semplici e fatte bene”dicono i tecnici. “Si riparte già dalla prossima settimana con allenamenti più intensi e mirati.”

Week end tra luci e ombre per il Rugby Valdarno. Sabato l'under 8 si è incontrato a casa le squadre di Montevarchi, Valdelsa, Cortona, Firenze, Sieci e Mugello. Tanto divertimento e tanta voglia di imparare ha contraddistinto questa bella giornata. Domenica è stata la volta dell'under 14 a Firenze per un torneo di Seven con Firenze 1931. Prima partita persa, seconda pareggiata. Le squadre poi hanno deciso di fare un'amichevole per testare anche la preparazione dei ragazzi. Buona prestazione per i lupi che hanno portato a casa una netta vittoria. Sul fronte Under 16, due pesanti sconfitte. La prima squadra ha affrontato il Livorno 1931 e ha perso 100-7 . Stessa sorte per la seconda squadra che giocava al Florio Turrini: partita persa 119-12. Questi due incontri sono serviti per capire quanto ancora la squadra deve lavorare e rafforzarsi per affrontare meglio le prossime partite. Insomma, il movimento rugbystico valdarnese continua a crescere grazie a due realtà che si stanno imponendo e che in questi anni hanno visto crescere il numero degli iscritti. Il rubby è uno sport che piace, soprattutto tra i ragazzi.