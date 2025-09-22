Acquista il giornale
Il week end del Rugby Valdarno

Riprende la stagione dei giovani atleti valdarnesi.

di MARCO CORSI
22 settembre 2025
I giovani del Rugby Valdarno

I giovani del Rugby Valdarno

Arezzo, 22 settembre 2025 – Non è solo una vittoria, ma una celebrazione dello spirito del rugby quella che si è vista ieri a Gambassi Terme, dove l'under 14 del Rugby Valdarno ha affrontato la formazione locale in un incontro all'insegna del fair play e del bel gioco. Il risultato finale di 59-0 per i ragazzi valdarnesi, sebbene netto, è solo una parte della storia. Ciò che ha reso davvero speciale questa giornata non sono stati i punti segnati, ma la prova di forza e coesione messa in campo da entrambe le squadre. I giovani atleti del Rugby Valdarno hanno dimostrato una grande intesa, frutto di un lavoro di squadra costante e di una visione di gioco fluida e organizzata.

Ogni meta è stato il risultato di un'azione collettiva, con passaggi precisi e sostegno reciproco, che testimonia la crescita di un gruppo affiatato. I padroni di casa nonostante la differenza sul tabellino, non hanno mai mollato, continuando a lottare con tenacia e onore per tutta la durata della partita. Hanno dimostrato che, al di là del punteggio, la vera vittoria è l'impegno, il coraggio e la voglia di non arrendersi mai. Il loro spirito indomito e la loro sportività sono un esempio per tutti i giovani sportivi. Il weekend del Rugby Valdarno si è concluso in grande stile domenica 21 settembre, con l'Open Day che si è svolto presso il campo Florio Turrini. L'evento ha riscosso un grande successo, registrando una massiccia partecipazione di bambini desiderosi di scoprire questo sport.

Tutti i giovani partecipanti hanno avuto l'opportunità di cimentarsi con i primi rudimenti del rugby, guidati dagli allenatori e dai giocatori più esperti, in un clima di gioia e spensieratezza. L'entusiasmo dei bambini e la soddisfazione dei genitori hanno reso la giornata indimenticabile, dimostrando come i valori di questo sport - la lealtà, il rispetto e lo spirito di squadra - siano capaci di attrarre e coinvolgere le nuove generazioni.

