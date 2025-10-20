Il week end del Tennistavolo Valdarno

Acquista il giornale
Due incontri importanti per le squadre valdarnesi.

di MARCO CORSI
20 ottobre 2025
Arezzo, 20 ottobre 2025 – Mercoledì 15 e sabato 18 ottobre il Tennistavolo Valdarno è tornato protagonista tra le mura amiche, recuperando le due gare rinviate in precedenza a causa delle elezioni regionali. Due incontri importanti, che hanno permesso alle squadre valdarnesi di ritrovare il ritmo dopo la pausa forzata e di mettere in mostra un buon livello di gioco. Mercoledì sera è scesa in campo la formazione di serie D2, impegnata contro il TT Firenze “C”. L’incontro si è chiuso con una netta vittoria per 6 a 1, frutto di un rendimento costante da parte di tutti i giocatori. A segno Andrea Salvi con un punto, Emanuele Chiosi e Antonio Fabbrini con due vittorie ciascuno, mentre il punto decisivo è arrivato dal doppio Chiosi-Fabbrini, che ha confermato l’intesa e la solidità della coppia. Sabato 18 è stato invece il turno della squadra di serie C2, che ha affrontato il Tennistavolo Arezzo. Anche in questo caso il risultato è stato positivo: un 5 a 2 convincente, costruito grazie a tre punti di Francesco Martinino e due di Francesco Bagnolesi, capaci di mantenere alta la concentrazione nei momenti chiave del match.

A completare il weekend di soddisfazioni è arrivato il terzo posto di Emanuele Chiosi al torneo regionale di Firenze, sempre nella giornata di sabato. Dopo aver superato brillantemente il girone di qualificazione, Chiosi ha vinto tre incontri a eliminazione diretta, fermandosi solo in semifinale di fronte al giovane Lapo Rafaschieri, in un match combattuto e di buon livello tecnico. Un doppio impegno, quello del Tennistavolo Valdarno, che testimonia la solidità e la crescita del gruppo, capace di affrontare con determinazione ogni appuntamento del calendario sportivo.

