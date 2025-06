Illumia Padel Cup 2024: Torna il Torneo con Totti e Mancini a Castenaso

Illumia Padel Cup, scatta la quarta edizione. Ormai un habitué dell’estate bolognese, sabato 28 e domenica 29 giugno torna al Country Club di Castenaso il torneo di padel più atteso dell’anno, che coinvolge ex campioni della Serie A e leggende del nostro calcio. Da Francesco Totti a mister Roberto Mancini, da Bobo Vieri a Daniele De Rossi, fino ad arrivare a Luca Toni e a Tomas Locatelli, co-organizzatore di un evento ormai imperdibile e parte di un progetto che vanta una finalità ben più alta: un aiuto concreto a La Mongolfiera ODV a favore delle famiglie di bambini con disabilità.

"Per la prima edizione, all’inizio, avevo fatto fatica a coinvolgere amici ed ex calciatori, oggi invece, a tre anni di distanza, devo dire che faccio ancor più fatica a dover tenerne fuori alcuni... tutti, ma proprio tutti, vogliono giocare questo torneo", racconta col sorriso Locatelli, ieri nella sede di Illumia a presentare un weekend di grande sport e spettacolo che a fine mese animerà il Country Club di Castenaso, anche quest’anno teatro di decine di sfide all’ultimo respiro a suon di volée, smash e bandeja.

Accanto all’ex fantasista rossoblù, il presidente di Illumia Marco Bernardi, il socio fondatore del Country Mario Trebbi, l’ad di 2comeventi Andrea Lanzoni e il presidente della Mongolfiera ODV Davide De Santis, colonne portanti dell’evento.

Che non sarà solo padel, ma anche show e divertimento, in particolar modo nella serata di sabato, con la tradizionale cena di gala, condotta per l’occasione da Jimmy Ghione e Moreno Morello, storici volti di Striscia la Notizia. Il contorno giusto per spezzare la due giorni a ritmo serrato sul campo con racchetta e pallina, dove l’obbiettivo dei partecipanti, 32 ex calciatori di Serie A come vuole la regola - potrà infatti prendere parte alla kermesse chi ha almeno una presenza all’attivo nella massima serie di uno dei top 5 campionati d’Europa (Italia, Spagna, Inghilterra, Germania e Francia) -, sarà quello di scalzare dal trono la coppia Luca Toni-Luca Ceccarelli, vincitrici della seconda e della terza edizione dell’Illumia Padel Cup.

"Saranno loro la coppia da battere", conferma Trebbi, che scenderà nella ’gabbia’ assieme all’ex ct della Nazionale e amico di sempre Roberto Mancini e che avverte: "E occhio come sempre al duo Totti-Candela, il primo anno furono loro a trionfare: sono agguerritissimi, ve lo assicuro".

Il format sarà sempre lo stesso, prima i gironi e poi la fase a eliminazione diretta, ciascuna delle quali prenderà un nome: dalle coppe europee alla Coppa Italia. Accanto al torneo maschile, andrà in scena anche quello al femminile, in cui saranno protagoniste, tra le altre, Noemi Bocchi e Francesca Piccinini. Tra i top player che torneranno ad allacciarsi le scarpe, pronti a giocare a rete, anche Paolo Di Canio, Gigi Di Biagio, Vincent Candela, Cristiano Doni e Robert Acquafresca, più tantissimi altri ancora. Dal pallone al padel, con la stessa passione e voglia di vincere di sempre.