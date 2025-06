Imolanuoto a tinte azzurre con Carapia e Fuschini

Largo ai giovani in casa Imolanuoto, con l’imolese Thomas Carapia in gara questo weekend e il pescarese Lorenzo Fuschini agli europei giovanili a luglio pronti ad agitare le braccia in vasca. Oggi a Belgrado prende il la Mediterranean Cup e tra gli azzurri in gara c’è anche l’imolese classe 2009 Thomas Carapia, già vincitore del titolo italiano ad aprile nella categoria Ragazzi nei 100 farfalla. Un successo coronato dalla sua prima chiamata in azzurro, nel gruppo che da oggi fino a domenica affronterà questa competizione giovanile che raggruppa le nazioni che si affacciano sul Mediterraneo. Thomas sarà in vasca domani mattina, ovviamente nei 100 farfalla, cercando di convincere lo staff azzurro a puntare su di lui anche per la staffetta 4x100 mista che sarà nel pomeriggio.

"Thomas è un ragazzo del nostro vivaio e questo ci dà grande soddisfazione perché vuol dire che funziona – dice di lui il tecnico dell’Imolanuoto Cesare Casella –. Gli allenatori che l’hanno seguito a livello giovanile l’hanno sempre visto come un ragazzino molto serio, attento e predisposto all’impegno e grazie a quello è riuscito ad arrivare a mettersi in mostra nella categoria Ragazzi per poter essere convocato. Il suo vero talento è chi ogni giorno ci mette il massimo del suo impegno". Casella spiega: "Come nuotatore, Thomas ha un fisico leggero, nuota di leggerezza, non è un atleta di forza, cosa che sarebbe troppo precoce alla sua età, e ha il giusto mix per poter fare una buona progressione nel futuro. Come potrebbe piazzarsi? Non guardiamo a questo. Ora il suo obiettivo è migliorarsi ogni giorno, più che puntare a un piazzamento che può dipendere anche da quello che fanno gli altri".

E in un’ideale staffetta, dopo il suo impegno a Belgrado Carapia cederà spazio al classe 2007 Lorenzo Fuschini (anche lui medagliato ai nazionali giovanili con il bronzo nei 200 rana) che dall’1 luglio sarà in gara a Samorin, in Slovacchia, ai campionati europei Junior.

"Lorenzo è arrivato a Imola due anni fa già con qualità alte; un ragazzo che era già sbocciato e che deve proseguire dal punto di vista dell’applicazione in vasca". Dai giovani ai veterani, perché nel weekend scendono in vasca anche alcuni big dell’Imolanuoto, al Meeting di Merano, da oggi fino a domenica. Su tutti Simone Cerasuolo (ma anche Alex Gaddoni, Gabriel Pirelli e Asia Salvato) che oggi sarà in gara nei 100 rana, tappa intermedia prima del trofeo Sette Colli, nonché del grande appuntamento con i mondiali di Singapore a fine luglio.