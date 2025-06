Imolanuoto brilla al trofeo Nicoletti di Riccione: successi per Pinzuti e Castiglioni

Imolanuoto in vista al trofeo Nicoletti di Riccione, dove i suoi alfieri hanno brillato nelle prime due giornate di gare (oggi ultima giornata). A partire dalla rana, dove Alessandro Pinzuti ha vinto l’oro in 1’00’’73, quindi secondo Federico Poggio in 1’01’’07 e quinto Stefano Saladini (1’03’’32). Successo anche al femminile con Arianna Castiglioni prima in 1’07’’99 nei 100 e terza Alessia Ferraguti in 1’08’’95, ma Castiglioni si è presa il successo anche nei 50 in 31’’20 (sesta Giulia Curia in 32’’34). Nei 50 maschili terzo Pinzuti in 27’’92 e quarto Saladini (28’’17). Brilla anche Michele Busa che si prende il successo nei 100 farfalla col tempo di 52’’74.

Seconda piazza nei 200 farfalla per Alessia Polieri in 2’15’’90, seguita da Sofia Lorenzoni settima (2’21’’48) e Nicole Scalini nona (2’24’’60). Nei 100 Alessia è quinta (1’02’’11 e decima Lorenzoni (1’04’’14). Nei 200 dorso terza Polieri in 2’20’’06, sesta Arianna Guidotti (2’22’’29); nei 100 stile seconda Ferraguti in 57’’41, terza Castiglioni in 57’’81, sesta Guidotti (58’’44). Nella categoria Juniores Lorenzo Fuschini vince la finale dei 50 rana. Nelle staffette successo della 4x50 stile femminile Imolanuoto (Ilenia Legnaro, Lorenzoni, Guidotti e Ferraguti); nella 4x50 mista al femminile secondo posto (Guidotti, Curia, Polieri e Ferraguti) mentre al maschile quinto posto (Busa, Poggio, Saladini e Denis Solovyev). l.m.