Imolanuoto: giovani talenti pronti per Coppa Comen e Meeting di Merano

Dalla Coppa Comen e il Meeting di Merano del prossimo weekend, passando per il trofeo Sette Colli a fine giugno e gli Europei Juniores in Slovacchia a inizio luglio. È ancora presto per staccare la spina in un’estate ancora da vivere per le stelle dell’Imolanuoto, ma soprattutto per le stelline del club imolese. Da venerdì a domenica a Belgrado via alla Coppa Comen, manifestazione internazionale per la categoria Ragazzi alla quale prenderà parte anche il classe 2009 Thomas Carapia, alla sua prima convocazione nella nazionale azzurra giovanile.

Un salto di qualità importante per il giovane talentino imolese, già vincitore del titolo italiano di categoria ad aprile nei 100 farfalla, stessa gara nella quale si cimenterà a Belgrado (probabile anche l’utilizzo nelle staffette).

Da una stellina pronta a esplodere a un’altra che ha già fatto vedere ottime cose, ossia il ranista pescarese Lorenzo Fuschini, classe 2007, che dall’1 al 6 luglio sarà di scena a Samorin, in Slovacchia, ai campionati europei Juniores, competizione a cui partecipò anche lo scorso anno centrando un oro con la staffetta 4x100 mista. Quest’anno scenderà in vasca a Belgrado sperando di raccogliere qualche soddisfazione anche a livello personale, gareggiando nelle sue gare dei 50 e dei 100 rana. Parlando dei grandi, Simone Cerasuolo sarà di scena il prossimo weekend (da venerdì a domenica) al Meeting di Merano, e con lui altri ragazzi del team imolese quali Alex Gaddoni, Gabriel Pirelli e Asia Salvato.

Preparazione in vista del trofeo Sette Colli a Roma (26-28 giugno) dove scenderanno in vasca tutti gli alfieri dell’Imolanuoto.

Se Cera ha già il suo pass per i Mondiali di Singapore, la rassegna romana potrebbe essere per alcuni (Michele Busa e Arianna Castiglioni su tutti) l’ultima opportunità per strappare una qualificazione iridata.

Luca Monduzzi