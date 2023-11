Importanti affermazioni. Il cadetto Rabai e l’allievo Gorelli conquistano il "Trofeo Toscano di Marcia»

Si è chiusa l’undicesima edizione del "Trofeo Toscano di Marcia". Giornata di festa per tutti i marciatori toscani ormai già con la testa alla stagione 2024 e premiazione finale della classifica generale 2023. Finale thriller nella categoria Ragazze con la quarta vittoria consecutiva per Virginia Neri (Atletica Firenze Marathon) che ha avuto un finale di stagione esaltante coronato dal secondo posto nella rassegna nazionale di Alessandria. Finisce a 147 punti pari con l’atleta Giulia Masoni (Libertas Unicusano Livorno) che vince il trofeo grazie al miglior punteggio scartato. Terza piazza con 142 punti conquistata da Arianna Pezzuto (Atletica Grosseto Banca Tema). Nei Cadetti, passerella finale per i due vincitori del Trofeo Toscano 2023, Valentina Adamo (Atletica Livorno) e Riccardo Rabai (Atletica Grosseto Banca Tema) dominano entrambi con 150 punti senza mai avere alcun tentennamento. Al maschile seconda piazza per Giacomo Traina (Atletica Livorno) con 143 punti e terza piazza per Paolo Pifferi (Atletica Grosseto Banca Tema) 141 punti. Tra gli Allievi fa suo il trofeo l’atleta maremmano Filippo Gorelli (nella foto) dell’Atletica Grosseto Banca Tema) che vince con 145 punti. Seconda e piazza per Matteo Pifferi (Atletica Grosseto Banca Tema) a 139 punti.