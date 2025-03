Impresa del Cgc Viareggio al ‘PalaBarsacchi’. Bianconeri travolgenti: battuto 6-0 il Novara

CGC VIAREGGIO

6

NOVARA

0

CGC VIAREGGIO: Gomez, Cinquini, Rosi, D’Anna, Mura, Lombardi, Raffaelli. All. Cupisti.

NOVARA: Granados, Brusa, Vega, Gavioli, Cardella, Menendez, Petrocchi. All. Punset.

Arbitri: Barbarisi e Giovine.

Marcatori: 24’ pt e 24’ pt Mura; 9’ st e 11’ st Muglia, 22’ st Lombardi, 24’ st Cinquini.

VIAREGGIO – Contava vincere e dimostrare a sé stessi e agli altri, in primis proprio al Novara primo inseguitore, che la classifica non rispecchiava il valore reale della squadra. Il Cgc Viareggio vince, anzi strapazza, il Novara nello scontro diretto per la salvezza e ne conquista un pezzettino, perché 9 punti di vantaggio sono comunque un buon margine per pensare al futuro. Il 6-0 finale premia il Cgc che ha fatto la partita per tutti i 50‘ della contesa. Partita, a dir la verità, chiusa nella prima parte con il Viareggio in avanti ma incapace, problema atavico, di finalizzare. L‘occasione più grande capita a Raffaelli però il suo tiro diretto non sorprende l‘estremo difensore novarese. Per sbloccare il match ci vuole una giocata, che arriva a firma di quell‘argentino che il Cgc deve salvarlo a suon di reti. Fede Mura sale in cattedra e mette a segno due reti in due minuti; due reti che valgono il 2-0 alla fine del primo tempo. Nella ripresa il Cgc controlla, domina ed affonda. Samuele Muglia non vuole rimanere indietro e mette a segno la doppietta che vale il 4-0. Gomez vive, finalmente, una serata da spettatore ed assiste alla quinta rete del peperino Lombardi, in azione personale, e poi al tennistico 6-0 siglato da Cinquini, con la solita staffilata. È il trionfo bianconero, un trionfo che non vale tre ma sei punti, una vittoria desiderata come non mai ed arrivata nel momento più importante, quando la classifica faceva davvero paura. Un trionfo che si gode, si respira, anche nello spogliatoio bianconero, con il direttore sportivo Nicola Palagi che festeggia la vittoria più importante della stagione. "Vittoria fondamentale – afferma – figlia di una grande prova di maturità da parte di tutta la squadra. Siamo in corsa per tutto e dobbiamo crederci perché questa squadra, questi ragazzi, devono trovare dentro se stessi la fiducia per ottenere successi fondamentali. Una grande prova di maturità da parte di tutta la squadra. Siamo in corsa per tutto e dobbiamo credere in ciò che è stato fatto finora. Questi ragazzi valgono di più di questa classifica, devono solo crederci. Io credo ciecamente nel lavoro fatto dalla squadra e dell‘allenatore". Soddisfatto al termine dell’incontro Samuele Muglia, autore, come del resto Mura, di una splendida doppietta: "Una super prestazione da parte di tutta la squadra, e finalmente anche qualche gol in più".

Sergio Iacopetti