Impresa epica nella tana della capolista. Espugnato Trissino, il Forte avvicina la vetta

HOCKEY TRISSINO: Zamponi, Garcia Santos Pinto, Garcia Mallea, Gavioli, Pereira, Cocco, Malagoli, Piccoli, Mendez. All. Da Costa.

FORTE DEI MARMI: Gnata, Ipinazar F., Ipinazar P., Borgo, Torner, Ambrosio F., Chereches, Cacciaguerra. All. De Gerone.

Arbitri: Silecchia e Giangregorio.

Reti: 21’ pt Pereira; 9’ st Cocco, 9’ st Borgo, 14’ st e 16’ st Ambrosio F..

Note: ammoniti Pereira, Malagoli; Ipinazar P., Ambrosio.

TRISSINO – Stoico, pratico, furbo, gagliardo, orgoglioso. Di aggettivi positivi a questo Forte, campione d’Italia e che sbanca la pista di Trissino 3-2 - imponendo alla capolista, nonché favorita d’obbligo della stagione, la prima sconfitta stagionale dopo un filotto di 9 successi su 9 incontri -, se ne potrebbero usare una infinità. Forse il più calzante è infinito. Sì infinito perché quando sei sotto 2-0, contro una squadra con 8 cambi, e tu trovi il modo, oltre che di mandare in pista due ragazzi (Chereches e Cacciaguerra), di ribaltare tutto in 15’ vuol dire che c’è uno spirito ed una tenacia che di infinito hanno il marchio certificato. Infinito come infinita è stata la garra dei fratelli Ipinazar, la tecnica di Torner, il killer instinct di Borgo e Fede Ambrosio.

Alla vigilia il motto in casa rossoblu era: "Affrontiamo un rullo compressore, ma non andiamo per perdere, anzi siamo pur sempre i campioni in carica". Così è stato e non importa se Gnata è stato fantastico e non importa se il Trissino ha imposto un ritmo forsennato fin dall’inizio. Il Forte ha retto i tentativi di Pereira, di Sousa, Cocco, Gavioli, Mendez e Malagoli. Lo ha fatto con le ficcanti ripartenze dei fratelli Ipinazar, di Borgo, di Torner. Ci vuole, infatti, una giocata da giocoliere di Pereira per rompere l’equilibrio e mandare le squadre negli spogliatoi con il Trissino avanti 1-0.

Nella ripresa Mendez coglie il palo e stessa cosa, poco dopo, fa Cocco. Quest’ultimo raddoppia anche, con un bel alza-schiaccia dopo aver circumnavigato la porta di Gnata, ma il Forte è un monolite fiero. Borgo accorcia subito, sfruttando uno schema si punizione perfetto, poi Torner inventa per Fede Ambrosio ed il 2-2 è servito. Un’altra squadra, forse, si sarebbe saziata, ma non questo Forte tremendamente orgoglioso. Zampoli blocca il contropiede di Pato Ipinazar, ma cede sulla straordinaria meraviglioso ripartenza firmata Pato Ipinazar-Ambrosio. L’ultima parola ce la mette Ricky Gnata disinnescando il tiro diretto di Cocco. Per il Forte una vittoria che sa di voglia di non abdicare.

Sergio Iacopetti