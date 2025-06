In 28 a caccia di medaglie. A Rieti i campionati italiani

Sono 28 gli atleti reggiani, staffettisti compresi, a caccia di medaglie ai campionati italiani allievi che si disputano oggi e domani a Rieti: l’obiettivo è quello di raggiungere cinque o sei podi. Per la Self, Giulia Landini nel peso e Samuele Paganelli nel disco hanno accrediti da top; da finale anche Emma Berlini nei 400 h., Flavio Ferrari nella marcia e Sokhna Ndiaye nel peso. Completano, Christian Cavaliere, Giacomo Gherardi, Alessandro Gozzi, Nicolò Mastropietro, Cristiana Strapazzini ed Emiliano Zambelli. Per la Corradini, grande accredito per Federico Crevacore sui 200; interessanti Matias Costi su 1500 e 3000, Mirko Masetti sulle siepi e poi Sofia Bianchi, Thi Van Claire Diarra, Beatrice Giusti, Sofia Prati e Giulia Tonioni. Per l’Atletica Reggio, di rilievo Irene Gatti sui 100 e Andrea Vinsani sui 110 hs., poi Davide Cocconcelli, Adelmo De Pietri, Gabriele Di Lembo, Jack Huang e Andrea Pezzi. Per la Fratellanza Modena, farà sicuramente bene Viola Canovi su 100 e 200 e pure Alessandra Paglia nel giavellotto. Si parte stamattina col martello femminile, chiusura domani alle 15,40 con le staffette. Diretta streaming integrale su www.atleticaitaliana.tv.