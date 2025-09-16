In 600 per la Cicloturistica Avis Città di Montevarchi

Arezzo, 16 settembre 2025 – La terza edizione della Cicloturistica AVIS Città di Montevarchi si è conclusa con un successo che ha superato ogni aspettativa. Domenica 14 settembre, ben 600 partecipanti hanno preso parte alla manifestazione, un numero record che ha costretto gli organizzatori a chiudere le iscrizioni già nel pomeriggio di giovedì, con largo anticipo. Un risultato che conferma la crescita costante di un evento capace di attrarre ciclisti da tutta Italia e anche dall'estero. Sono stati oltre 70 i sodalizi sportivi rappresentati, con atleti provenienti non solo dal Centro Italia ma anche da regioni lontane come Calabria e Puglia, fino a squadre arrivate da Olanda e Belgio. La si è così confermata non soltanto come appuntamento sportivo, ma anche come occasione di promozione turistica e manifestazione culturale del territorio, mantenendo fermo l'obiettivo principale: diffondere la cultura della donazione del sangue.

Il momento più sentito è stato quello della consegna del Trofeo Memorial Corsi Silvano alla squadra GS Cicli Gaudenzi, vincitrice dell'edizione, premiata da Fulvia Corsi, figlia del compianto Silvano, che ha avuto anche l'onore di dare il via alla manifestazione. Alla cerimonia di premiazione erano presenti il ​​Sindaco Silvia Chiassai Martini, che ha completato il percorso lungo, e l'Assessore allo Sport Lorenzo Allegrucci. Soddisfazione è stata espressa dal presidente Franco Tofanelli, che ha sottolineato i motivi del successo: «Sono molti i punti di forza. Tra i primi mi vengono in mente il grande impegno sul fronte sociale, con un piccolo esercito di fotoamatori e ben quattro operatori di droni che hanno immortalato la giornata».