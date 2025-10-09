In arrivo trecento giovani da tutta la regione. Trofeo delle Province, in gara under 14 e 16

In città tutto pronto per il ‘Trofeo delle Province di Atletica Leggera U14 e U16’. Al via oltre trecento giovani delle province di tutta l’Emilia Romagna. Un appuntamento in programma per domenica 12 ottobre dalle 14.30 alle 18 al Campo Scuola, a chiusura dell’attività agonistica annuale su pista della Fidal Emilia Romagna, vedrà i giovani atleti ed atlete della regione impegnati in oltre trenta competizioni tra velocità, lanci e salti.

"Una manifestazione molto importante per Ferrara – ha sottolineato l’assessore Carità – perché si tratta di 320 atleti che per la prima volta disputeranno qui un evento di rilievo regionale, che mette in pista atleti che si trovano in una fase cruciale del loro sviluppo. Un traguardo per cui ringrazio l’Atletica Estense, che ha già dato prova di capacità organizzative di portata nazionale e che ci pone al centro della scena sportiva. In questo caso ci sarà sul campo una rappresentativa di tutte le società ferraresi, che indosseranno un’unica maglia con il nome di Ferrara per confrontarsi fianco a fianco con i migliori atleti delle altre province territoriali".

Nel suo intervento Stefano Berveglieri ha ricordato che "si tratta di una manifestazione che arriva per la prima volta a Ferrara, una festa di giovani atleti ed atlete della nostra regione che si sfideranno nelle oltre trenta competizioni tra velocità, lanci e salti. Gli atleti della nostra provincia gareggeranno con un’unica canotta, ovvero, quella di Ferrara, con diverse società del territorio".

Mario Tosatti