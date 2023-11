In Coppa Toscana pioggia di medaglie per Barbanella Uno

Prova da incorniciare per le atlete della Polisportiva Barbanella Uno alla prima Coppa Toscana di ginnastica artistica, una nuova gara silver che vede confrontarsi zona mare e zona terra per la proclamazione della Campionessa Regionale Invernale. Tutte le atlete agoniste del team grossetano si sono qualificate per questa competizione ed anche in questa finale non hanno tradito le aspettative, eseguendo esercizi precisi con grinta e determinazione. Al termine delle varie gare la Polisportiva è nuovamente riuscita a piazzare tutte le sue atlete sul podio, portando a casa quattro titoli regionali, cinque medaglie d’argento e due di bronzo.

Nella Prima divisione categoria allieve 3 Petra Parmesani, di 11 anni, conquista il titolo di campionessa Toscana. Nella Prima divisione categoria allieve classe 2011 Chiara Minelli vince il titolo di campionessa Toscana, seguita da Greta Burgassi, terza. Nella Prima divisione senior 1, podio tutto della Polisportiva con Sofia Biagiotti sul primo gradino del podio seguita da Alice Esposito, seconda, e Naike Venturi, terza. Vince il titolo di vice campionessa Toscana anche Linda Zambernardi nella categoria LD3 senior 2. Nella categoria LC3 senior 1 Ambra Conti conquista il titolo di Campionessa Toscana seguita da Melania Santini, seconda. Nella categoria lc3 junior 3 Benedetta Campomori è vice campionessa Toscana; stesso titolo anche per la più giovane delle atlete in gara della Polisportiva ovvero Daria Pezzuto, di 10 anni, nella categoria Lb 3 allieve 2.