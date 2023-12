In edicola e libreria. E’ uscito il nuovo ’Cesena Sport’

E’ in edicola il nuovo numero di ’Cesena Sport’ il bimestrale di storie di sport diretto da Daniele Magnani che viene realizzato in collaborazione con Primapagina. Lo si può trovare e prendere gratuitamente in tutte le edicole e nelle librerie della città oltre che presso l’ufficio turistico del Comune.

Con questo numero si chiude il primo anno di vita di ’Cesena Sport’, la nuova rivista bimestrale che vuole essere un contenitore di storie di sport cittadino di ieri di oggi e di domani.

Su questo numero articoli che parlano di ginnastica artistica, tennis, ovviamente calcio, sci, atletica ciclismo e boxe ed un servizio sulla corretta alimentazione per un giovane atleta.