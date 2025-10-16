In gara con la solidarietà

Centoquaranta, come i partecipanti alla Camminata di Solidarietà svoltasi domenica mattina, su iniziativa di Avis Bondeno, ed in collaborazione con Atletica Bondeno e Andos. Un evento che, a dispetto della giornata uggiosa, ha permesso a molti gruppi di sportivi (alcuni dei quali organizzati, con una nutrita rappresentanza da Finale Emilia) di prendere parte ad una camminata a passo libero, senza obblighi di risultato, lungo il territorio.

"Iniziative come questa – hanno spiegato il sindaco Simone Saletti e l’assessore allo sport, Ornella Bonati – servono a creare aggregazione attorno a valori condivisi di solidarietà, riscoprendo il nostro territorio, e con una finalità sociale. E’ bello vedere tante persone calarsi, anche soltanto la domenica, nei panni di sportivi, per una giornata che ha dato valore alla nostra Fiera di Ottobre".

Sei chilometri il percorso, con partenza dal piazzale del centro commerciale “I Salici”, passaggio per il parco urbano, fino al confine tra Ospitale e San Biagio, lungo la pista ciclopedonale dell’argine del Panaro. Avis era affiancata nell’organizzazione da Atletica Bondeno, con presente il presidente Daniele Guandalini e vari tecnici della società, mentre Coop Alleanza 3.0 ha offerto il buffet a fine giornata ai partecipanti. Presenti alla manifestazione anche i volontari di Croce Rossa e Protezione civile, per la sicurezza, oltre a numerosi sportivi dei gruppi ciclistico e del volley, che fanno sempre capo al mondo Avis.

"Prosegue anche con la Camminata della Solidarietà il nostro impegno ad aprirci a collaborazioni con altre realtà di volontariato presenti sul territorio – ribadisce il presidente di Avis Bondeno, Luca Palazzi, al termine dell’evento –. In particolare, Atletica Bondeno e Andos, che si occupa di donne che hanno subito interventi per problematiche oncologiche. Il messaggio portato dalla “Camminata della Solidarietà” si può riassumere in un atteggiamento di sostegno reciproco e condivisione, manifestato attraverso il supporto a chi è in difficoltà, e contribuisce alla coesione sociale e al bene comune. Essa va oltre l’aiuto materiale, creando legami profondi all’interno della comunità, che poi restano indelebili nel tempo".

re. fe.