In gara i big dell’arrampicata. C’è in gioco il titolo italiano

Si svolgerà domenica al centro di arrampicata Just Climb! (via Caduti delle Reggiane, 24) di Reggio il nuovo appassionante e adrenalinico Campionato Italiano Speed, che eleggerà i più veloci d’Italia con la consueta formula delle emozionanti sfide a eliminazione diretta.

Si preannuncia una competizione davvero interessante e ricca di colpi di scena, di cui saranno protagonisti gli atleti del Team Olimpico (fra cui i campioni italiani in carica Ludovico Fossali e Beatrice Colli), le nuove leve della Nazionale giovanile, che stanno immagazzinando numerose e importanti medaglie in campo internazionale, e i campioni italiani Under 20 da poco proclamati.

Inevitabile poi che i riflettori siano puntati in particolare sul campione del mondo Matteo Zurloni (Fiamme oro), impegnato nella preparazione per le Olimpiadi di Parigi 2024.

In campo maschile saranno 32 gli sprinter a contendersi il titolo: cercherà di non farsi scalzare dal podio l’olimpionico Ludovico Fossali (Centro Sportivo Esercito), oro nell’ultima tappa di Coppa Europa a Mezzolombardo, che sfrutterà questa importante prova in vista della qualifica olimpica di Budapest (20-23 giugno), così come i compagni di team Alessandro Boulos (Gruppo Rocciatori Piaz) e Gian Luca Zodda (Centro Sportivo Esercito).

Punteranno al gradino più alto Luca Robbiati (Stone Age SSD), vicecampione Italiano Speed, argento in Coppa Europa a Lublin; Marco Rontini (Centro Sportivo Esercito), vice Campione italiano U20, oro in Coppa Europa giovanile a Lublin e Mezzolombardo, titolare della Coppa Europa assoluta 2023; Francesco Ponzinibio (Equilibrium Soc Coop), campione europeo Speed U18, vicecampione Italiano U18, oro in Coppa Europa U18 a Mezzolombardo.

Nel comparto femminile la sfida è fra le 26 migliori velociste italiane. In primis le due punte di diamante del Team olimpico: la detentrice del record italiano Beatrice Colli (Fiamme Oro) e Giulia Randi (Centro Sportivo Esercito), oro nella recente tappa di Coppa Europa, entrambe pronte per l’importantissima Qualifica Olimpica di Budapest.

Non mancherà Andrea Carolina Rojas Tello (MilanoArrampicata ASD), anche lei pronta a competere alle OQS di Budapest per la bandiera dell’Ecuador.

E poi grande fermento fra le giovani leve per conquistare il podio: ci proveranno con grinta Eva Mengoli (Istrice Ravenna), vicecampionessa Italiana U18, vicecampionessa europea, titolare della Coppa Europa assoluta U16; Agnese Fiorio (Arco Climbing), campionessa europea U18, campionessa italiana U20, un bronzo e un argento in Coppa Europa; Sara Strocchi (Istrice Ravenna), Campionessa Italiana U18, dominatrice assoluta della Coppa Italia Giovanile, argento In Coppa Europa U18 a Mezzolombardo.

Alle 16 iniziano i turni di qualifica (prima maschile poi femminile), mentre alle 17.30 si disputeranno le finali, a cui seguiranno le premiazioni.

L’accesso al pubblico è gratuito.