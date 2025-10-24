In palio i titoli della supervelocità. In Autodromo le gare decisive: ultime sfide al Racing Weekend

L’Autodromo di Monza ospita, da oggi a domenica, l’ultimo atto degli Aci Racing Weekend. In pista il Campionato italiano Gran Turismo Sprint (52 vetture), Formula Regional European Championship by Alpine (26), E4 Championship (33) e Porsche Carrera Cup Italia (34 Porsche 911 GT3 Cup). Un weekend decisivo per assegnare i titoli 2025.

Nel Campionato italiano Gran Turismo Sprint, Andrea Frassineti (Lamborghini Huracan, Vsr) guida la Gt3 Assoluta con 9 punti su Jens Klingmann e Jesse Krohn (Bmw G82 M4, Ceccato Racing). In Pro-Am, Mattia Michelotto e Ignazio Zanon (Lamborghini Huracan, Vsr) precedono di un punto William Alatalo e Leonardo Caglioni (Bmw M4 GT3, Ceccato Racing). In palio anche i titoli Gt Cup.

Il Formula Regional European Championship by Alpine celebra la sua 100ª gara. Freddie Slater (Prema Racing) conduce con 263 punti, seguito a -4 da Matteo De Palo (Trident Motorsport) e a -30 da Enzo Deligny (R-ace Gp).

Nell’E4 Championship, Kean Nakamura-Berta (Prema Racing) è in testa con 106 punti, inseguito a -10 da Gabriel Gomez (Us Racing), a -31 da Alex Powell (R-Ace GP) e a -33 da Reno Francot (Phm Racing).

Nella Porsche Carrera Cup Italia, Marvin Klein (BeDriver) e Keagan Masters (Team Q8 Hi Perform) sono separati da 4 punti. Alexander Tauscher (Target Competition), a -23, punta alla nomination per lo Scholarship Programme Porsche.

Il programma prevede oggi i test collettivi di Formula Regional dalle 14 alle 18. Sabato e domenica qualifiche e gare. Ingresso gratuito.