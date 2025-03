In pedana. I piccoli schermidori si mettono in luce

Nuovi risultati positivi per la Macerata Scherma che a Loro Piceno ha organizzato le prove per il campionato regionale Under 14 - Trofeo Coni e la prova regionale Promozionale Under 10. Sono stati oltre 200 i partecipanti provenienti dalle 11 società di scherma delle Marche. Nella gara Under 10 sono saliti in pedana 95 bambini dai 5 ai 10 anni suddivisi in base all’età. Ben 13 i partecipanti della Macerata Scherma: Tommaso Beccacece, Annibale Bonsanto, Chiara Bracalente, Leonardo Cecconi, Paolo Di Fede Pilato, Giulio Gabrielli, Ginevra Micucci Cecchi, Carlotta Montecchiari, Diana Moretti, Luce Salvi, Lorenzo Sepi, Nina Torresi, Mathias Trillini. La maggioranza ha cominciato a praticare la scherma in questa stagione. Tutti sono stati premiati e hanno potuto festeggiare la giornata con un sorriso.

Poi è stata la volta dei ragazzi da 10 a 14 anni, impegnati nel campionato regionale - Trofeo Coni. Sono stati 210 i partecipanti suddivisi tra le specialità del fioretto e della spada. Tre sono i podi conquistati dalla Macerata Scherma con Valerio La Porta, Agata Parenti e Alice Pieroni, tutti al terzo posto nella classifica finale. Buone le prestazioni anche di Pietro Ciccarelli, quinto negli allievi di fioretto per una sanzione arbitrale dovuta ad una ingenuità, Chiara Bracalente è arrivata settima nella gara di esordio nella categoria agonistica, Nina Torresi è dodicesima, anche per lei era la prima gara agonistica, è stata frenata dall’emozione nella prima esperienza in una competizione di questo tipo. Interesse ed attenzione dalle istituzioni e del pubblico. Erano presenti Robertino Paoloni, sindaco di Loro Piceno; Fabio Romagnoli, fiduciario Coni della provincia; Stefano Angelelli, presidente del Comitato regionale della Federscherma.