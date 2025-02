In pedana. Le promesse della scherma si fanno valere nel weekend

La due giorni schermistica è iniziata con i più piccoli, dieci gli schermidori maceratesi partecipanti nelle varie categorie a partire dai 6 anni. Sono saliti in pedana Tommaso Beccacece, Chiara Bracalente, Carlo Campagnari, Leonardo Cecconi, Martina Censi, Neve Cesaretti, Paolo Di Fede Pilato, Camilla Montecchiari, Carlotta Montecchiari, Nina Torresi. Nonostante l’emozione, hanno messo in mostra una buona scherm. Coraggiosa e sfortunata Camilla che ha voluto gareggiare nonostante la febbre. Bella gara di Martina Censi, determinata nel dare il meglio di sé in pedana. Brava Chiara che si è imposta nella categoria 2013/2014 vincendo la prova per la seconda volta, dopo quella di gennaio ad Ancona.

Poi è stata la volta del Campionato regionale a squadre Under 14. Macerata era presente con una squadra di tre bambine nella categoria 2013-2014 di Fioretto femminile con Chiara Bracalente e Nina Torresi, reduci dalla gara del giorno precedente, e Agata Parenti, più esperta nonostante la giovanissima età. Per Chiara e Nina è stato l’esordio in una gara di livello agonistico, l’emozione e l’inesperienza contro avversarie molto più esperte e spesso più grandi di un anno hanno condizionato la loro prova. Agata ha mostrato il suo valore rimontando quasi sempre nella sua frazione una situazione di netto svantaggio, pur mettendo a segno una grande quantità di punti non è riuscita nel "miracolo" di vìncere contro le esperte squadre di Jesi e Senigallia.