In Piazza Gae Aulenti. Il direttore Della Villa: "Volevamo portare qui il futuro della riabilitazione». L’Isokinetic ora sbarca a Milano

Isokinetic allarga il suo giro d’orizzonte, sbarcando nel salotto glamour e hi-tech di Milano e proiettandosi già nel futuro, ovvero al Congresso internazionale di Atene, in programma nell’aprile 2026. E’ la forza del network della traumatologia e riabilitazione sportiva fondato a Bologna nel lontano 1987 che in questi trentotto anni ha fatto passi da gigante portando in giro per il mondo l’eccellenza della medicina sportiva.

La notizia è che ieri Isokinetic ha festeggiato l’apertura della sua terza sede milanese. E non in una location qualunque, bensì in piazza Gae Aulenti, all’ombra dei 230 metri della Torre Unicredit, dove futuro e bellezza si coniugano nel cuore del quartiere Portanuova.

Isokinetic era già operativa nel capoluogo lombardo dal 2001, quando fu aperta la sede di via Vivaio. Cinque anni dopo il raddoppio, con l’inaugurazione della sede di Navigli e adesso il tris nell’iconica cornice di piazza Gae Aulenti.

La nuova struttura si articola su due piani e può contare su un’ampia palestra, una piscina, due ‘green room’ (ambienti per il training neuromotorio e l’analisi del movimento) e cinque ambulatori.

A luglio in piazza Gae Aulenti, già operativa dall’estate, è sfilata la rosa del Como di Fabregas per le visite mediche e i test di inizio stagione ed è solido anche il rapporto col Milan, con cui Isokinetic ha una partnership.

"Volevamo portare il futuro della riabilitazione ortopedica sportiva nel cuore tecnologico di Milano", spiega il direttore dell’Education and Research Department Isokinetic Francesco Della Villa.

Con l’apertura in piazza Gae Aulenti Isokinetic taglia il traguardo delle otto sedi in Italia a cui si aggiungono le due all’estero di Londra e Atene. Nella città dell’Acropoli Isokinetic è arrivata nel 2024 e proprio lì, nell’aprile 2026, porterà la trentatreesima edizione del suo Congresso Internazionale organizzato in collaborazione con la Fifa.

Massimo Vitali