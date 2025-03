In pista per la semifinale di Coppa Italia. Il Forte dei Marmi all’assalto del Lodi

E’ difficile pensare, da almeno tre lustri a questa parte, una partita più bella ed avvincente di Forte dei Marmi-Amatori Wasken Lodi. Uno dei grandi classici del panorama hockeystico italiano, nonché una delle rivalità più sentite, andrà in scena oggi alle 15, al PalaDante di Trissino, per decretare la prima finalista della Coppa Italia 2025; finalista che, domani alle 18, se la vedrà con la vincente dello scontro tra Trissino (padrone di casa e grande favorito) e Bassano. Comunque vada sarà un successo, si dirà.

Sarà un successo indiscusso per la Versilia perché oltre al Forte dei Marmi, in questa due giorni, parlando nello specifico della sola A1, ci saranno anche Pierluigi ‘Gigio’ Bresciani e Alessandro Bertolucci, rispettivamente allenatori del Lodi e del Bassano oltre che freschi della conferma come selezionatori della Nazionale Senior e della Under 23. Insomma si gioca sì in Veneto ma la Toscana e la Versilia si confermano terre di grande tradizione. Forte-Lodi è partita equilibrata sotto tutti i punti di vista, anzi il successo in campionato dei lombardi (6-3) lo scorso 5 gennaio potrebbe essere fuorviante. Mirko De Gerone, che ha la rosa al completo (eccetto il lungo degente Cacciaguerra), presenta il match. "Con il Lodi sono sempre partite difficili – afferma il tecnico del Forte dei Marmi – . Partite a ritmi sostenuti, contraddistinte da occasioni che si creano in ripartenza. Il primo aspetto importante sarà proprio il riuscire a sfruttare al meglio queste opportunità. Secondariamente dovremo avere pazienza in fase di attacco a difesa schierata. Il Lodi è molto organizzato, collaudato e con una panchina che offre diverse soluzioni a gara in corso. Sono certo che sarà una gara equilibrata". Se De Gerone la mette sull’equilibrio, stessa cosa fa il fortemarmino-lodigiano Bresciani.

"Per me – sottolinea Bresciani con un certo orgoglio – questa non sarà mai una partita come le altre e per questo dico che avrei preferito giocare questa partita in finale. Ciò detto vincere, come abbiamo già fatto in campionato, non sarà semplice né scontato perché il Forte è esperto, ben allenato e motivato. Dovremo metterci tutta l’intensità possibile e dovremo farlo al cento per cento per ripeterci. Sono convinto che gli episodi, in mezzo a tanto equilibrio, faranno la differenza".

Sergio Iacopetti