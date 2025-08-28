In repubblica ceca. Ai Mondiali l’eterno Gritti vince l’argento nel gigante

Parte forte Lorenzo Gritti nei Mondiali di sci d’erba che hanno preso il via sul pendio ceco di Stitna Nad Vlari. Il quarantenne bergamasco di Gandino ha conquistato la medaglia d’argento nel gigante maschile vinto dal compagno di squadra Andrea Iori in un vero e proprio derby azzurro. Il giovane trentino, di vent’anni piu’ giovane dell’illustre compagno di squadra, ha sudato tanto per venire a capo del più insidioso avversario di giornata, separato dal metallo piu’ prezioso per soli 5 centesimi, mentre il tedesco Marcel Knapp ha completato il podio con il bronzo a 7 centesimi da Iori. Per Gritti si tratta della sesta medaglia mondiale che arriva dopo l’oro in supercombinata a Kaprun nel 2017, un altro argento e tre bronzi, alla decima presenza nell’appuntamento più importante del calendario internazionale dello sci d’erba e a vent’anni dalla prima esperienza in Iran.

E’ finito invece nelle posizioni di rincalzo il lecchese Mark Mastalli (diciottesimo) per un grave errore. La gara femminile ha registrato invece il trionfo dell’austriaca Lara Teynor davanti alle ceche Eliska Rejchetova e Aneta Koryntova, undicesima la bergamasca Federica Milesi, con la sorella Chiara quindicesima. Oggi riprende la corsa alle medaglie con la disputa dei supergiganti.

Silvio De Sanctis