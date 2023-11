In Sala dei Grandi l’appuntamento per la consegna delle benemerenze sportive: tutti i premiati. Il Coni celebra il secolo di storia del Cavallino

Questo pomeriggio, a partire dalle ore 18, la sala dei Grandi della Provincia di Arezzo, ospiterà la cerimonia di consegna delle benemerenze Coni con particolare riferimento ai risultati del 2021. Saranno premiati i dirigenti Giancarlo Chiappini (Figc) e Valter Giorni (Figest) rispettivamente con la stella d’argento e quella di bronzo.Stella di bronzo anche per l’associazione Compagnia del Pallone Grosso della Misericordia di Monte San Savino. Tra gli atleti verrà consegnata la medaglia d’oro ad Andrea Fini (Fipsas) quale campione mondiale a squadre acque di pesca al colpo. Medaglia d’argento a Samuele Bernardini (Fmi), terzo classificato al campionato mondiale enduro; a Martina Bartolomei (Fitav), seconda all’europeo skeet a squadre; a Gabriele Benedetti (Fci), campione italiano su strada under 23 e ad Andrea Conti (taekwondo), campione italiano combattimento kg 54.

Nel corso della serata saranno celebrati gli anniversari dalla data di fondazione che ricorrono quest’anno per l’Arezzo calcio e l’Aci che festeggiano il centenario, insieme a loro targhe per il GS Gasbarri Vigili del Fuoco e Panathlon per i 60 anni e infine Polisportiva Policiano e Polisportiva Albergo-Olibeto che tagliano il traguardo dei 50 anni di attività.

Saranno infine consegnati attestati agli atleti della provincia di Arezzo che hanno fatto parte della rappresentativa Toscana che ha partecipato al Trofeo Coni.

A.L.