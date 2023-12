In scena al Villa Romiti i Tricolori di tiro alla fune

Tutto è pronto al Villa Romiti di Forlì per ospitare domani i professionisti del tiro alla fune, che si contenderanno la seconda prova del campionato Italiano Indoor. L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Forlì e dal Coni Emilia-Romagna, vedrà in gara una ventina di team provenienti da tutta Italia e, in particolare, da Campania, Marche, Toscana, Lombardia, Veneto, Piemonte e Trentino-Alto Adige.

Il Campionato italiano, promosso dalla Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, per l’edizione 2023 è diventato itinerante. Tre le categorie in gara: la 640 chilogrammi, oltre alle promozionali di 480 e 520 chilogrammi. Una manifestazione su cui si punta monto all’interno della Figest, ma anche al Coni. Il presidente nazionale della Figest, Enzo Casadidio, ha subito sposato anche l’idea di fare del Campionato italiano indoor una manifestazione itinerante: "Abbiamo registrato – sottolinea Casadidio – grande accoglienza da parte di tante amministrazioni locali a. Questo ci ha dato la spinta a ripartire alla grande".

L’ingresso a tutte le gare è libero e gratuito. Si inizia alle 8.30: le squadre si ritrovano al Villa Romiti per la pesatura e la timbratura. Successivamente, alle 10.30 ci saranno la presentazione dei contendenti e i saluti istituzionali. A seguire le gare ad eliminazione, iniziando col clou, la categoria 640 kg, poi quelle promozionali dei 480 e infine dei 520. Saranno presenti il presidente regionale Andrea Dondi e il delegato provinciale, Milva Rossi.

Ugo Bentivogli