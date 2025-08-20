In spiaggia. Si torna bambini con il torneo di palline: 22 gli sfidanti al Bbk di Punta Marina

Un tuffo nel passato, tra sorrisi, sabbia sotto i piedi e lo spirito leggero di chi, almeno per un giorno, sceglie di dimenticare l’età. È questo il senso dell’evento organizzato al Bbk di Punta Marina Terme, dove si è tenuto un originale torneo di palline sulla sabbia che ha coinvolto ben 22 partecipanti. Lontano da telefonini e social, come una volta l’iniziativa ha rappresentato un autentico momento di condivisione e convivialità.

Tra ostacoli costruiti artigianalmente e sfide all’ultimo colpo, il torneo ha regalato ai presenti un’esperienza semplice, ma straordinariamente autentica: quella del gioco come strumento di incontro, leggerezza e riscoperta. A conquistare la vittoria – tutti amici, tutti ‘personaggi’ – è stato Romano, davanti a Pagno e Piada, ma il vero successo dell’evento è stato lo spirito con cui è stato vissuto da tutti i partecipanti, capaci di ritrovare, senza troppi sforzi – quella parte di sé che spesso resta sopita nella frenesia quotidiana.

E, un secondo dopo la fine, è già partita la macchina organizzativa per l’edizione 2026.