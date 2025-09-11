In vasca. Pallanuoto Siena Uisp, al via allenamenti e prove gratuite

La Pallanuoto Siena Uisp è pronta a ripartire per una nuova stagione sportiva. Dopo la pausa estiva sono ripresi gli allenamenti di tutte le squadre bianconere. Molti atleti, tra l’altro, sono appena rientrati dal 1° Waterpolo Training Camp di Abbadia San Salvatore, tre giorni intensi di allenamenti in acqua e a secco, attività di squadra e momenti di condivisione. Un’esperienza che ha rafforzato lo spirito del gruppo e posto basi solide per la nuova stagione. Parallelamente agli allenamenti regolari, per tutto il mese di settembre continuano le prove gratuite di pallanuoto dedicate a bambine e bambini nati negli anni 2014, 2015 e 2016, in programma ogni martedì e venerdì dalle 18,30 alle 19,10 alla piscina Acquacalda.

L’iniziativa rappresenta un’occasione preziosa per avvicinarsi a uno sport dinamico e completo. Per prenotare la prova compilare il modulo online al link: bit.ly/provapallanuoto. Per informazioni scrivere a [email protected] o contattare la piscina, 0577.52667. La Pallanuoto Siena Uisp conferma l’impegno nel promuovere la pallanuoto come occasione di crescita, socialità e divertimento.