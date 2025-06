Inaugurato il Torneo Romagna Cup: 290 squadre in campo a Cesenatico

La cerimonia inaugurale della 14ª edizione del Torneo Romagna Cup - Memorial Francesco Rossi è stata un grande spettacolo di amicizia e condivisione. Le 290 squadre in gara, ospiti di Adriasport, società organizzatrice dell’evento, hanno sfilato sabato alle 18 allo stadio Moretti di Cesenatico, dove, fra giocatori in campo e genitori che hanno gremito la tribuna, c’erano non meno di 10 mila persone. La categoria dei 2009 ha anticipato alcune gare già sabato alle 15.30, inaugurando il torneo, visto l’elevatissimo numero delle formazioni iscritte, per poi partecipare, con grande entusiasmo, alla sfilata che ha aperto ufficialmente il torneo di calcio giovanile più numeroso d’Italia. Domenica 1 giugno, sono scesi in campo tutti gli altri, dai 2018 ai 2008 su 15 campi divisi fra Cesenatico, Cervia, Cesena e Ravenna, dando vita a ben 19 tornei che si sono conclusi nel primo pomeriggio di ieri con le premiazioni finali nel nome di un ragazzo come Francesco Rossi rimasto nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato. Francesco Rossi era un allenatore dello Sporting Chiozza, un giocatore della Vianese e al momento del tragico incidente stava proprio recandosi a Cesenatico per un evento essendo un collaboratore di Adriasport. A lui è stata intitolato al scuola calcio della società reggiana, oltre al torneo Romagna Cup.