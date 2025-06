Individuali atletica master. La Sef Macerata protagonista, conquistate undici medaglie

Ben 22 atleti della Sef Macerata hanno partecipato ai Campionati italiani individuali su pista master che si sono disputati a Misano Adriatico. Undici i podi conquistati dalla Sef Macerata: tre ori, due argenti e sei bronzi. Due delle tre medaglie più prestigiose arrivano dall’inossidabile Livio Bugiardini sia nei 100 metri SM75 (con un tempo di 13.86) che nei 200 (28.09 il crono). Il terzo oro lo ha guadagnato Patrizia Nardi nel salto in alto SF70 con la misura di 0.90. I due argenti sono andati a Chiara Morisi nei 400 metri SF55 (che ha tagliato il traguardo in 1:08.09) e Andrea Paoli nel lancio del disco SM60 con la misura di 44.01. Medaglie di bronzo a Iolanda Centioni nel martello SF75 (16,37 il lancio), Barbara Ottaviani nel lungo SF55 con un salto di 4.15, Carlo Carletti nella marcia (con un tempo di 29:37.55) e ancora Andrea Paoli nel peso, martello e martello maniglia corta (con misure rispettivamente di 12.45, 41.04 e 16.60). Tra gli altri atleti maceratesi presenti: per le donne, Sandra Copponi (100 metri SF70), Fabrizia Fabiani (100 metri SF60), Francesca Giri (400 metri SF50), Graziella Mercuri (200 metri SF55), Barbara Ottaviani (lungo e alto SF55), Magdalena Pandele (peso SF50), Carla Scattolini (5000 metri SF55), Tiziana Tiberi (1500 metri SF50), Alberta Zamboni (5000 metri SF55), Federica Zampa (giavellotto e disco SF45) e Paola Zerbini (disco e martello SF55). Tra gli uomini, Diego Cotichelli (1500 metri SM45), Luigi Duraccio (disco e peso SM55), Gianfelice Morelli (100 metri SM50), Luca Salvatori (200 metri SM55) e Alessandro Tifi (400 metri SM60). In seguito a questa intensa tre giorni di gare, le classifiche nazionali ancora provvisorie vedono la Sef Macerata occupare la sedicesima posizione per quanto riguarda la squadra femminile e la venticinquesima per gli uomini. C’è tempo fino al 20 luglio per provare a migliorare ancora i punteggi.