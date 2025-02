Inizia il campionato A1 di ginnastica ritmica. Parte la caccia allo scudetto della Motto

Inizia la Serie A1 di ginnastica ritmica per la società viareggina della Raffaello Motto che affronta il suo debutto stagionale nella massima categoria nazionale con la campionessa olimpica e del mondo Darja Varfolomeev ed un nuovo gruppo di atlete tutte costruite in casa. Proprio quest’ultimo aspetto è già un successo di per sé, al di là del risultato che poi otterrà la Motto. Nel principale campionato a squadre il sodalizio viareggino è sempre salito sul podio negli ultimi quattro anni: terzo posto nel 2021 e poi secondo per tre volte di fila (2022, 2023 e 2024).

La prima prova della regular season è in programma oggi alle 18.30 al PalaTricalle di Chieti, con diretta streaming su Sportface TV (tv.sportface.it). La Motto sarà l’ottava squadra a scendere in pedana delle 12 partecipanti. Le altre squadre sono Eurogymnica Torino, San Giorgio ’79 Desio, Polisportiva Varese, Forza e Coraggio, Udinese, Cervia, Terranuova, Fabriano (campione d’Italia in carica), Opera Roma, Polimnia Ritmica Romana e Armonia d’Abruzzo. Le migliori sei classificate al termine delle tre prove (le prossime due saranno il 15 marzo a Forlì ed il 12 aprile ad Ancona) accederanno alla Final Six in programma a Torino il 17 e 18 maggio, che assegnerà il titolo. Settima, ottava e nona si garantiranno la permanenza in A1. Mentre le ultime tre retrocederanno in Serie A2.

L’oro ai Giochi di Parigi 2024 Darja Varfolomeev (al 3° campionato di A1 con la Motto) è la punta di diamante di una formazione giovane ma con le potenzialità e la volontà di emergere. Chiara Puosi, a dispetto dei 17 anni appena compiuti, è una veterana della squadra, forte anche di una comprovata esperienza internazionale, avendo disputato numerose competizioni in giro per l’Europa. Poi ci sono Martina Bonuccelli (classe 2008), Ester Lena (2009) e Viola Pannacci (2008), tutte e tre lo scorso anno in prestito a società di Serie B per misurarsi nel contesto nazionale, la giovanissima Melissa Musacci (2012), che assieme proprio a Pannacci e Lena lo scorso weekend ha portato la Motto ad aggiudicarsi la prima prova di Serie C, e Bianca Vignozzi (2007), altra promessa della ritmica toscana, volto nuovo della Motto (proveniente dall’Etruria). Non ci saranno Chiara Badii e Sofia Sicignano, impegnate negli allenamenti con la squadra Nazionale Senior all’Accademia internazionale di Desio per la formazione del nuovo gruppo azzurro per il quadriennio olimpico che porterà ai Giochi di Los Angeles 2028.