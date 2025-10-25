Insidia Breganze, Sarzana non deve sbagliare

Dopo il pareggio con tante recriminazioni sul campo del Follonica, l’Hockey Sarzana torna stasera sul terreno amico del PalaTori per sfidare il Breganze nella terza giornata del campionato di A1 di hockey su pista (inizio 20.45, arbitri Brambilla di Vimercate e Marinelli di Giovinazzo, ausiliario Righetti di Sarzana). L’obiettivo è centrare una vittoria per restare a stretto contatto col gruppetto di squadre in testa a punteggio pieno."Ora però basta piangersi addosso – dice il presidente Maurizio Corona – archiviamo il pareggio col il Follonica e guardiamo avanti, con basso profilo e sempre al ’pezzo’, perchè abbiamo una salvezza da conquistare. Contro Breganze dobbiamo essere tutt’uno fra pubblico e squadra. Non possiamo permetterci di sbagliare l’approccio alla gara, che dovrà essere quantomeno uguale a quello di sabato scorso. E abbiamo bisogno più che mai della gente e della bolgia che solo il Vecchio Mercato può creare".

Il Breganze è tornato in A1 con un progetto dedicato ai giovani iniziato due anni fa, che ha dato i suoi frutti: il team veneto ha anche vinto il titolo italiano under 23 a Valdagno lo scorso giugno, battendo in finale i padroni di casa. Otto giocatori su dieci della rosa attuale provengono lavoro della cantera rossonera. Sabato scorso i vicentini hanno complicato la vita all’Amatori Lodi, chiudendo il primo tempo con il punteggio di 2-2. Il Lodi vinceva 5-2, ma è riuscito ad allungare solo a metà del secondo tempo. Il coach del Sarzana Sergio Festa non ha dubbi sulle insidie del match di stasera. "Mi aspetto una partita molto intensa con ritmi alti, perché loro hanno una squadra giovane e fanno ruotare tutta la rosa, hanno per me un ottimo allenatore e soprattutto giocano da tanti anni insieme. Lunedì – continua il mister rossonero – la prima cosa che ho detto ai ragazzi, prima di iniziare la settimana di lavoro, è stata di tenere la tensione alta per affrontare questo genere di partite, perché l’errore più grande che si può fare è sminuire l’importanza di una partita e abbassare la tensione. Quindi cercheremo di tenere la tensione alta, portiamo rispetto per l’avversario, ma sicuramente vogliamo prendere il bottino pieno".

L’obiettivo del Sarzana "è giocare la nostra partita – conclude Festa – prepararla nel migliore dei modi e affrontare il Breganze sin dall’inizio con determinazione per vincere una partita che per noi è fondamentale per il nostro percorso di crescita, per la nostra classifica e soprattutto perché dobbiamo continuare la nostra striscia positiva".