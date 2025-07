Intesa tra il Comune e la Polisportiva Edera. "Ring in piazza per la kickboxing»

Per il terzo anno consecutivo torna nei ‘Mercoledì in corso’ la Combat Camp Arena, evento sportivo a tema kickboxing promosso dalla Polisportiva Edera di Forlì. Il prossimo 9 luglio dalle 20.30 – e per circa tre ore – piazza Saffi sarà teatro di 15 incontri sul ring allestito per l’occasione, con la partecipazione di atleti e atlete di età compresa tra i 16 e i 30 anni, di cui due iscritti alla stessa polisportiva forlivese.

"Ho visto l’evoluzione di questa attività negli ultimi anni e abbiamo sempre migliorato qualcosa – sottolinea Carmine Capriolo, presidente dell’Edera – grazie alla qualità del nostro staff. Abbiamo diverse discipline nella nostra tradizione sportiva e puntiamo tanto su eventi del genere per coinvolgere attivamente la cittadinanza e mostrare il nostro lavoro. Speriamo di avere lo stesso successo dell’anno scorso nella scia anche dei precedenti mercoledì che hanno riempito il centro". Sei dei quindici incontri vedranno la presenza di atleti professionisti provenienti da diverse zone d’Italia e "saranno valide per la ‘K-1’, competizione tra le più prestigiose – spiega Massimo Mariani, allenatore della polisportiva –. Questa disciplina è la novità di questa edizione rispetto a quelle passate".

Ad animare la serata ci sarà un dj set e un maxischermo in cui verranno proiettati anche gli highlights dei vari incontri, e diverse postazioni per cibo e bevande a cura di ‘Serial Burger’ e ‘Jump’, tra gli sponsor dell’evento. "Se i ‘mercoledì in corso’ diventano sempre così importanti e partecipati è anche grazie alle associazioni sportive di ogni tipo – conclude infine Kevin Bravi, assessore allo sport –, come già successo nella settimana dedicata all’automobilismo con la ‘mille miglia’ e in occasione del ‘motore nel cuore’. Queste manifestazioni hanno infine l’importante tema del rispetto per l’avversario e per i giudici di gara, aspetto che nei nostri eventi è sempre al primo posto".

Sergio Tomaselli