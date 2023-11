Ippica. Agrifoglio di Staggia Senese continua a primeggiare

Prestigiosi risultati a livello nazionale per i cavalieri del team Agrifoglio di Staggia Senese, con la guida del coach Federico Pacini.

Dopo gli splendidi risultati messi in fila nelle diverse tappe del Trofeo Toscano, i giovani portacolori del Club con sede a Staggia nella località Caduta hanno ottenuto l’accesso alla Coppa Italia che si è svolta in Romagna al Centro ippico Le Siepi di Cervia (RA).

Nella categoria A2 a coppie, l’indiscutibile affermazione da parte di Bernardo Ramerini e Gregorio Alessi: si sono piazzati al primo posto nella loro gara aggiudicandosi così la prestigiosa e ambita Coppa Italia.

Un titolo nazionale in virtù di una bella prestazione e un traguardo cui si aggiunge, sempre per il sodalizio staggese, l’ottimo verdetto anche nella categoria B1 a coppie dove Arianna Bosco Gori e Noemi Mosti sono salite sul podio in seguito al terzo posto ottenuto nell’importante competizione che vedeva la partecipazione di iscritti da tutta Italia.