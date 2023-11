Ippica, all’Arcoveggio si comincia alle 14. Zar Slm e Bacco Bachò i candidati per il clou

Arcoveggio in vetrina nel giovedì dell’ippica italiana, con l’anello bolognese unico rappresentante del trotto in una giornata nel corso della quale andranno in scena sette sfide agonistiche, con l’handicap abbinato alla Tris Corsa Quartè-Quintè in cima alla programmazione.

L’evento clou del pomeriggio, collocato come settima manche agonistica, vedrà sedici contendenti al via e numerosi candidati alla vittoria tra cui Zar Slm, Bacco Bachò e Uragano Nero, al via dallo start, mentre i più seguiti del secondo schieramento saranno Valente Fb-Antonio Di Nardo e Bolt-Enrico Bellei.

Chance rilevanti anche per l’estrema penalizzata Beautiful Day, guidata da Alessandro Gocciadoro.

Alle 14, undici femmine di tre anni, in cerca della prima vittoria in carriera, apriranno le danze con una sfida sul miglio con il pronostico diviso tra Enjoy Zs, in gara con Vp Dell’Annunziata ed Egeria, con Enrico Bellei in sulky per conto di Daniele Cuglini, a sua volta in sediolo a Electra Mark, portacolori di casa da non trascurare in chiave podio.

Nel prosieguo il testimone passerà alle due anni e anche per loro primo alloro nel mirino e obiettivo ampiamente alla portata della stimata Fly Wise As, mentre Futurama, reduce da un ottimo debutto e la regolare Forgia Dei Venti saranno le principali contro favorite.