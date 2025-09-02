Ippica, due ’doppi’ nel convegno dedicato a Pescia

Anche l’ultimo convegno di agosto va in archivio con una serie di vittorie strameritate. Grande forma per Antonio Greppi che oltre alla prima corsa ha portato a casa anche l’ultima in sulky a Eagle Man. Decisiva la partenza a mille dove ha cercato di contenere Brigante Risaia, una volta al comando la missione si è rivelata piuttosto semplice. Non ha vinto la corsa più importante della serata ma è il cavallo che ha riscosso più applausi da parte del pubblico. Parliamo di Alfred allenato e guidato da Roberto Biagini. Ha girato all’esterno del favorito Country Gial per poi superarlo definitivamente già al mezzo giro finale. Alfred è uno di quei cavalli nati e cresciuti al Sesana, qui ha costruito il proprio curriculum tra prestazioni altisonanti e qualche debacle, non ha una genealogia regale ma a 9 anni la qualità che più ha messo in evidenza è la generosità, anche nelle corse fuori dalla sua portata lui ci prova comunque, suscitando simpatia e ammirazione. I frequentatori più agé del Sesana ricorderanno un grande maestro delle redini lunghe come Alfredo Biagini, il nome di questo cavallo è proprio una dedica che il figlio (Roberto ndr) ha voluto fare al padre.

Doppio in serata anche per Edoardo Baldi che ha potuto cosi dimenticare la rottura a fil di palo nella corsa di apertura. Prima vince con Goccia Cam che è riuscita a battere la favorita Gornja D’Aghi poi con il grigio Fuente di Mira che centra subito il bersaglio dopo quattro mesi lontano dalle piste. Baldi si conferma il re dei nastri, con una girata perfetta porta in testa il suo allievo e da quel momento tutto appare semplice. Prossimo convegno di corse sabato 6 settembre con l’ultima notturna della stagione, dal 13 infatti in tutta Italia si correrà di pomeriggio.

Martina Nerli