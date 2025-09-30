Ippica Galoppo. Nel Granduca di Parma svetta Wunderbarr

Nel Granduca di Parma svetta Wunderbarr da un capo all’altro al Visarno ‘Cesare Meli’. Il programma di galoppo all’ippodromo fiorentino ha proposto domenica come corsa clou il prestigioso Premio Duca di Parma (montepremi euro 13.200), un handicap, che raccoglieva otto purosangue di 3 anni sulla classica distanza dei 1500 metri. In partenza il pupillo del Team Azteni, Wunderbarr, prendeva prontamente il comando con Maikol Arras, tallonato da Kahu e procedeva fino in dirittura d’arrivo. Kahu con Dario di Tocco attaccava quindi il leader, che reagiva con efficacia, per andare a vincere in 1.34.2 mentre sul palo The Best of Me con Mario Sanna piegava per il secondo posto Kahu. In quarta posizione sopraggiungeva Mammami. Seconda vittoria in 14 uscite di Wunderbarr che presso il totalizzatore ha pagato euro 3,52.

Sul Turf Gigliato è andato in scena anche uno dei riti più antichi, risalente all’Ottocento, il Premio Tazza d’Oro (euro 13.200), un handicap sui 2000 metri di pista media riservato ai 3 anni Erano nove i cavalli alle gabbie, con Dario Vargiu Queen of Ice andava a condurre affiancata da Brigadier General e seguita da Crackfire. Nel finale della retta d ‘arrivo il favorito Revolution of Life, con Maikol Arras, produceva un valido allungo e si affermava in 2.13.9 per una lunghezza sulla battistrada Queen of Ice, compagna di colori e di training che precedeva Brown Shadow con Malune, Brigadier General con Saiu e Crackfire con Gavino Sanna. Per il portacolori di Stefano Botti seconda vittoria in carriera

Sempre al Visarno dodici purosangue di 3 anni ed oltre, avevano vivacizzato il Premio Prato del Quercione (euro 13.200), Tris Straordinaria sui 1500 metri. Con una stoccata conclusiva imparabile il grigio irlandese di quattro anni Dark Defence, allievo del Team Convertino e portacolori di Andrea Franco, con Dario di Tocco s’imponeva per distacco in 1.35.6 davanti a Gri Paso Hammam con Alessio Satta.

Il prossimo convegno di galoppo al Visarno proposto da Grande Ippica Italiana, Masaf e Ministero Agricoltura è previsto giovedì 2 ottobre.

Francesco Querusti