Ippica galoppo. ’Premio Brex Drago’, uno show. Winning Secret non lascia scampo

Con Dario di Tocco in sella è lo splendido Winning Secret a dominare il Premio Brex Drago al Visarno di Firenze. La corsa principale del convegno fiorentino di galoppo, presso l’ippodromo Cesare Meli alle Cascine, montepremi euro 10.120, è stata una Maiden riservata ai 2 anni sui 1500 metri. Con nove cavalli al via, l’allievo di Endo Botti, Winning Secret in coppia con Dario di Tocco, si portava al comando tallonato da Shape of My Heart e Calle Almazora e conduce fino in retta d’arrivo dove si imponeva in pieno controllo in 1.36.5. Al secondo posto Calle Almazora con Alessio Satta, che precedeva Shape of My Heart con Tore Sulas e Beach Waves con Mario Sanna. Il vincitore,Winning Secret, erede di Sakneel’s Secret e portacolori di Salvatore Pugliese, registra al totalizzatore una quota vincente da netto favorito, con bassa vincita di euro 1,68. Oggi pomeriggio, al Visarno, si terrà un altro interessante convegno di galoppo con sei corse in programma. A breve prenderà il via la stagione del trotto che proporra manifestazioni di valore nazionale.